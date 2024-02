Basket, Carlo Recalcati non farà più parte dello staff tecnico della Nazionale

Questa sera l’Italia comincerà il suo cammino nelle Qualificazioni agli Europei 2025, che si svolgeranno tra Lettonia, Cipro, Estonia e Polonia. Una prima per gli azzurri che sarà contro la Turchia, con il successivo impegno domenica contro l’Ungheria. Un girone che vede la presenza anche dell’Islanda e bisogna ricordare che si qualificano le prime tre classificate di ogni raggruppamento.

La sfida odierna di Pesaro sarà anche la prima senza Carlo Recalcati nello staff tecnico della Nazionale. Lo storico allenatore dell’argento olimpico di Atene 2024 era entrato nel 2022 a far parte del gruppo di assistenti di Gianmarco Pozzecco, ma la sua avventura è volta al termine.

A spiegare il tutto ci ha pensato lo stesso Gianmarco Pozzecco nella conferenza stampa della vigilia: “Purtroppo a me toccano anche le cose più complicate, come è giusto che sia. Recalcati non è qui con noi perché ho dovuto, fare una scelta, per le Olimpiadi il numero di giocatori e staff è ridotto all’osso. Ho dovuto fare una scelta dolorosissima, sono molto legato a lui. Domani, grazie al presidente, renderemo un po’ meno dolorosa questa mia decisione, premiando una persona che ha fatto tanto per la Nazionale, da giocatore e da allenatore”.

Senza Recalcati, nello staff tecnico di Pozzecco resta ovviamente il suo vice Edoardo Casalone, con gli altri assistenti Peppe Poeta, Federico Fucà, oltre al preparatore Matteo Panichi.