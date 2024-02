ATP Santiago, Luciano Darderi: “Vittoria importante, voglio migliorare ancora la mia classifica”

Una partita decisamente lottata per Luciano Darderi. L’italo-argentino (n.80 del ranking) ha iniziato con un successo la sua avventura nell’ATP250 di Santiago (Cile). Inserito in tabellone grazie a una wild card, Darderi ha replicato lo stesso esito della Finale dell’ATP250 di Cordoba (Argentina), visto il nome dell’avversario battuto, Facundo Bagnis (n.148 ATP).

Tuttavia, l’incontro sulla terra rossa cilena è stato assai più lottato di quello nel torneo argentino. 7-6 (4) 6-7 (6) 7-5 (5) lo score in favore di Luciano, dopo oltre 3 ore e 23 minuti di partita, non sfruttando due match-point nel secondo tie-break del confronto.

“È stata una partita molto lottata. Le condizioni rispetto a Cordoba qui sono molto diverse e Bagnis ha giocato in maniera incredibile. Sono contento di aver vinto perché voglio continuare a migliorare la mia classifica per entrare nei tabelloni principali dei tornei più importanti del circuito“, ha raccontato Darderi. “Ora dovrò recuperare e penso al prossimo match“.

Nel prossimo incontro il tennista nativo di Villa Gesell se la vedrà contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo (fratello minore di Francisco), che lo aveva sconfitto nelle qualificazioni dell’ATP500 di Rio de Janeiro (Brasile). Una rivincita, dunque, con l’obiettivo di mettere fieno in cascina in vista dei prossimi impegni. Da capire però come stia il classe 2002 nostrano, visto il dolore al fianco accusato nel corso della partita contro Bagnis.