ATP Acapulco, Tsitsipas raggiunge agli ottavi Cobolli. Rune e Ruud vincono, Zverev esce di scena

Definito il quadro dei qualificati agli ottavi di finale dell’ATP500 di Acapulco. Sul cemento messicano di scena in questa giornata tanti tennisti di alto profilo. Non hanno deluso le attese Stefanos Tsitsipas, Holger Rune e Casper Ruud, tra i giocatori scesi in campo.

Il greco (n.11 del mondo) ha sconfitto agevolmente il russo Roman Safiullin (n.39 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita. L’ellenico ha fatto valere la potenza del suo dritto e sarà lui a incontrare negli ottavi di finale Flavio Cobolli. Missione compiuta anche per il danese (n.7 del ranking), che con facilità si è sbarazzato dell’americano Michael Mmoh (n.122 ATP) per 6-2 6-3. Rune sfiderà negli ottavi lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.93 del ranking), a segno contro il vincitore di Los Cabos, Jordan Thompson (n.32 del mondo), per 6-3 5-7 6-4.

Non semplice il match per Ruud (n.11 del mondo): il norvegese si è imposto contro l’altro statunitense Christopher Eubanks (n.34 ATP) con il punteggio di 6-4 6-7 (5) 6-3. Sulla sua strada ci sarà il serbo Dusan Lajovic, impostosi facilmente contro la wild card locale, Rodrigo Pacheco (n.700 del ranking), per 6-2 6-2.

La sorpresa è stata la sconfitta del tedesco Alexander Zverev (n.6 del mondo). Il teutonico ha perso il derby contro Daniel Altmaier (n.57 ATP) per 6-3 3-6 6-3, mettendo in mostra grosse difficoltà nella gestione del dritto. Sarà quindi Altmaier a vedersela negli ottavi contro il serbo Miomir Kecmanovic (n.53 ATP). In conclusione, vittoria di Frances Tiafoe (n.16 del ranking) contro l’australiano Max Purcell (n.62 del mondo) per 4-6 6-3 6-0 e il suo prossimo avversario sarà il tedesco Dominik Koepfer (n.58 del ranking), a segno per 6-4 4-6 6-0 contro il qualificato francese Terence Atmane (n.146 ATP).