Jannik Sinner n.3 del mondo, record per un italiano: perché il sorpasso su Medvedev può avvenire il 19 o il 26 febbraio

Jannik Sinner sarà il primo tennista italiano dell’era Open (cioè a partire dal 22 aprile 1968, anche se la classifica computerizzata fu stilata a partire dal 23 agosto 1973) ad issarsi al numero 3 del ranking mondiale: staccato definitivamente Adriano Panatta, numero 4 il 24 agosto 1976. Va ricordato però, che prima dell’epoca del computer, quando la classifica veniva stilata a fine anno dal giornalista Lance Tingay, Nicola Pietrangeli era stato numero 3 del mondo nel 1959 e nel 1960.

Resta da capire quando questo accadrà: il sorpasso di Jannik Sinner sul russo Daniil Medvedev è diventato ormai certo con l’approdo dell’azzurro in finale a Rotterdam, ed è solo una questione di tempo. Qualora Sinner dovesse vincere il torneo neerlandese, allora sarà numero 3 del mondo a partire da lunedì 19 febbraio, mentre nel caso in cui dovesse perdere l’ultimo atto nei Paesi Bassi, allora l’arrivo al numero 3 del ranking ATP si concretizzerebbe una settimana dopo, ovvero lunedì 26 febbraio.

Lunedì 12 febbraio Jannik Sinner ha scartato i 250 punti della vittoria a Montpellier 2023, ma è tornato a conteggiare i 10 punti dell’eliminazione all’esordio a Cincinnati 2023, scendendo a quota 8070. Quei 10 punti, però, potrebbero rivelarsi fondamentali in caso di vittoria domani: l’italiano, infatti, lunedì 19 febbraio scarterà proprio i 300 punti della finale di Rotterdam dello scorso anno. L’azzurro in caso di vittoria finale andrebbe a quota 8270, salendo al 3° posto, con soli 5 punti di margine su Medvedev, altrimenti resterà in quarta piazza a quota 8100.

Il russo Daniil Medvedev, infatti, non giocando a Rotterdam perderà i 500 punti della vittoria dello scorso anno, scendendo a quota 8265 ed esponendosi al possibile sorpasso dell’azzurro, che però avverrebbe comunque una settimana dopo: anche nel caso in cui Sinner resti fermo a quota 8100, il russo, infatti, perderà lunedì 26 febbraio i 250 punti della vittoria di Doha dello scorso anno, scendendo così a quota 8015 e ritrovandosi in ogni circostanza al quarto posto, alle spalle dell’azzurro.

RANKING ATP JANNIK SINNER

Proiezioni 19 febbraio

Ranking ATP lunedì 12 febbraio: 8070 punti, 4° posto.

Punti da scartare lunedì 19 febbraio: 300 (ATP Rotterdam 2023).

Punti da incamerare lunedì 19 febbraio: quelli di Rotterdam 2024 (finora 330).

Ranking con l’ingresso in finale: 8100 punti, 4° posto.

Ranking in caso di vittoria del torneo: 8270 punti, 3° posto.

Proiezioni 26 febbraio

Ranking ATP lunedì 19 febbraio: 8100 punti, 4° posto, oppure 8270 punti, 3° posto.

Punti da scartare lunedì 26 febbraio: 0 (ATP Marsiglia 2023).

Punti da incamerare lunedì 26 febbraio: 0.

Ranking ATP lunedì 19 febbraio: 8100 punti oppure 8270 punti, in ogni caso sarà al 3° posto.

RANKING ATP DANIIL MEDVEDEV

Proiezioni 19 febbraio

Ranking ATP lunedì 12 febbraio: 8765 punti, 3° posto.

Punti da scartare lunedì 19 febbraio: 500 (ATP Rotterdam 2023).

Punti da incamerare lunedì 19 febbraio: 0 (ATP ‘s-Hertogenbosch 2023).

Ranking ATP lunedì 19 febbraio: 8265 punti. In caso di vittoria finale di Sinner a Rotterdam scenderà al 4° posto, altrimenti resterà in 3a posizione.

Proiezioni 26 febbraio

Ranking ATP lunedì 19 febbraio: 8265 punti, 3° posto oppure 4° posto.

Punti da scartare lunedì 26 febbraio: 250 (ATP Doha 2023).

Punti da incamerare lunedì 26 febbraio: 0.

Ranking ATP lunedì 19 febbraio: 8015 punti, 4° posto.