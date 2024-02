ATP Rotterdam, Griekspoor aspetta uno tra Sinner e Raonic. Dimitrov e De Minaur nell’altra semifinale

In attesa del match tra Jannik Sinner e Milos Raonic, il torneo di Rotterdam conosce i primi tre semifinalisti. A guardare con molto interesse la sfida tra l’azzurro ed il canadese sarà Tallon Griekspoor, che ha avuto la meglio in una partita parecchio tirata sul finlandese Emil Ruusuvuori. In ogni caso il numero 29 al mondo avrà dalla sua l’incessante passione del tifo di casa.

Colpaccio di Alex De Minaur, che manda ko Andrey Rublev e si prende un posto in semifinale. Per l’australiano c’è la soddisfazione di rendere pan per focaccia al russo, che lo aveva superato agli ottavi degli Australian Open, annullandogli cinque palle break, tre nel solo terzo set.

Per il numero 11 al mondo un altro match di rango nel penultimo atto, stavolta con Grigor Dimitrov. Anche per il bulgaro una sfida non facile, riuscendo ad avere la meglio in tre set di un solido Alexander Shevchenko. Il kazako si sta prendendo il proprio posticino da giocatore temibile, ma deve rimandare l’appuntamento con la seconda semifinale della propria carriera.

ATP ROTTERDAM 2024, RISULTATI 16 FEBBRAIO

G. Dimitrov b. A. Shevchenko 7-6 3-6 6-4

A. De Minaur b. A. Rublev 7-6 4-6 6-3

T. Griekspoor b. E. Ruusuvuori 7-5 7-6