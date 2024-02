ATP Rio de Janeiro, Cameron Norrie e Francisco Cerundolo approdano al secondo turno

Calato il sipario sulla giornata di incontri nell’ATP500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliana era previsto l’esordio del detentore del titolo, Cameron Norrie, che l’anno passato si impose nella Finale contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è presente in tabellone anche quest’anno e cercherà di prendersi una rivincita, ricordando l’evoluzione di quel match, fortemente condizionato da un suo problema fisico.

Norrie (n.23 del mondo) si è imposto facilmente contro il boliviano Hugo Dellien (n.135 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 e nel prossimo turno se la vedrà contro il cileno Tomas Barrios Vera (n.120 del ranking), a segno per 7-5 6-3 contro la wild card brasiliana Gustavo Heide (n.236 ATP).

Missione compiuta anche per Laslo Djere (n.35 del mondo). Il serbo ha regolato con tranquillità lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.93 ATP) con il punteggio di 6-3 6-1 in 1 ora e 35 minuti di partita. Una prestazione convincente per lui che attende il vincente del confronto tra il connazionale Dusan Lajovic e il colombiano Daniel Elahi Galan.

Ottiene una vittoria anche Francisco Cerundolo. Non un bel periodo per l’argentino (n.22 ATP), che finalmente vince un incontro, sconfiggendo il connazionale Francisco Comesana (n.119 ATP) per 6-1 1-6 6-2. Sul cammino di Cerundolo ci sarà lo spagnolo Albert Ramos, che l’ha spuntata per 3-6 6-3 7-5 contro il peruviano Juan Pablo Varillas (n.108 del mondo).

In conclusione sono arrivate le affermazioni dello spagnolo Jaume Munar (n.73 del mondo) contro l’austriaco Sebastian Ofner (n.37 del ranking) per 6-3 6-1 e del padrone di casa Thiago Seyboth Wild (n.82 ATP) contro il cileno Alejandro Tabilo (n.52 del mondo) per 2-6 6-4 6-4. I due si incroceranno nel prossimo turno.