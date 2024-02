Ranking ATP (19 febbraio): Jannik Sinner è ufficialmente n.3 del mondo! In ascesa Flavio Cobolli

Ci sono i crismi dell’ufficialità. Dopo il ritardo dovuto al posticipo della Finale di Delray Beach, vinta dall’americano Taylor Fritz, l’ATP ha effettuato l’aggiornamento che tutti gli appassionati già sapevano: Jannik Sinner è il primo tennista italiano nell’Era Open a conquistare la terza posizione del ranking. Grazie al successo nell’ATP500 di Rotterdam il sorpasso sul russo Daniil Medvedev si è concretizzato.

Appena 5 punti di differenza tra l’altoatesino e il moscovita che, viste le assenze nel torneo dei Paesi Bassi e a Doha, era consapevole di perdere la sua posizione in favore di Jannik, considerando il percorso del giocatore italiano nel torneo olandese. Un margine destinato a crescere in settimana, dal momento che Medvedev perderà anche i 250 punti dell’evento in Qatar.

Un altro aggiornamento importante in top-10 è quello dell’uscita dopo 259 settimane (5 anni) del greco Stefanos Tsitsipas. L’ellenico, in fase calante già da diverse settimane e non in campo nell’ultima, si è visto sopravanzare dall’australiano Alex de Minaur, finalista a Rotterdam e nuovo n.9 del mondo.

RANKING ATP

Lunedì 19 febbraio 2024

1 Novak Djokovic 9855

2 Carlos Alcaraz 9105

3 Jannik Sinner 8270

4 Daniil Medvedev 8265

5 Andrey Rublev 5105

6 Alexander Zverev 5030

7 Holger Rune 3700

8 Hubert Hurkacz 3600

9 Alex de Minaur 3210

10 Taylor Fritz 3150

Per quanto riguarda gli altri italiani, Lorenzo Musetti rimane stabile in 26ma posizione, ma non avrà modo di guadagnare punti questa settimana, per una nuova sconfitta al primo turno nel citato torneo di Doha. Lo stesso discorso vale per Matteo Arnaldi (n.41), ko al primo turno a Los Cabos e Lorenzo Sonego (n.49), sconfitto nel primo round di Doha.

Bene Flavio Cobolli che continua a salire ed è riuscito a entrare nel tabellone principale del citato torneo di Los Cabos, mentre Matteo Berrettini, iscritto alle qualificazioni a Indian Wells, perde ancora terreno. Da sottolineare la grande ascesa di Stefano Napolitano: l’affermazione nel Challenger a Bangalore (India) gli ha permesso di guadagnare 44 posizioni (n.160).

Di seguito il ranking degli azzurri nei primi 200:

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 19 febbraio 2024

3. Jannik Sinner 8270

26. Lorenzo Musetti 1480

41 Matteo Arnaldi 1061

49 Lorenzo Sonego 975

69. Flavio Cobolli 825

77. Luciano Darderi 747

102. Fabio Fognini 613

106. Luca Nardi 593

129. Matteo Berrettini 512

133. Giulio Zeppieri 498

137. Andrea Vavassori 477

156. Andrea Pellegrino 397

160. Stefano Napolitano 393

183. Matteo Gigante 331

190. Mattia Bellucci 319