ATP Los Cabos 2024: Zverev in semifinale con Thompson. Tsitsipas affronterà Ruud

Si completa il quadro delle semifinali nel torneo ATP 250 di Los Cabos. Sul cemento messicano prosegue il cammino di Alexander Zverev, che ha superato in due set l’australiano Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-3 6-4. Un punteggio forse anche troppo largo per la testa di serie numero uno, che ha dovuto annullare ben dodici palle break all’avversario.

Adesso il tedesco affronterà un altro australiano, Jordan Thompson, uscito vincitore da un match incredibile contro Alex Michelsen per 0-6 7-6 7-5 dopo due ore e quarantadue minuti di gioco. Il giovane americano ha assaporato la prima semifinale della carriera a livello ATP, visto che Michelsen aveva vinto i primi nove consecutivi del match, subendo poi la clamorosa rimonta di Thompson, che ha annullato anche tre match point.

Continua la difesa del titolo di Stefanos Tsitsipas. Il greco, campione in carica, ha superato in due set l’americano Aleksandar Kovacevic per 7-6 6-3. Il numero undici del mondo sembra essersi ritrovato sul cemento messicano, in quello che è sicuramente uno dei migliori tornei nell’ultimo anno.

In semifinale Tsitsipas se la vedrà con Casper Ruud. Il norvegese non ha avuto grossi problemi nel suo quarto di finale contro il portoghese Nuno Borges, superandolo in due set con il punteggio di 6-3 6-2.

RISULTATI ATP LOS CABOS (23 FEBBRAIO)

Ruud (Nor) b. Borges (Por) 6-3 6-2

Thompson (Aus) b. Michelsen (Usa) 0-6 7-6 7-5

Tsitsipas (Gre) b. Kovacevic (Usa) 7-6 6-3

Zverev (Ger) b. Kokkinakis (Aus) 6-3 6-4