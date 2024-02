ATP Los Cabos, Flavio Cobolli riceve una dura lezione da Yoshihito Nishioka in Messico

Un percorso di crescita passa anche da pesanti sconfitte. Flavio Cobolli (n.69 del ranking) ha ricevuto una dura lezione da Yoshihito Nishioka (n.84 del mondo) nel primo turno dell’ATP250 di Los Cabos (Messico). Il tennista tricolore, proveniente dalle qualificazioni, è stato sconfitto 6-1 6-0 dal nipponico, che con le sue traiettorie mancine particolarmente lavorate ha creato tantissimi problemi al giocatore nostrano, incapace di trovare delle contromisure. Un ko in 51′ assai rappresentativo dell’andamento del match e sicuramente ci sarà da analizzare da parte di chi è in una fase di “formazione” sull’hard come Cobolli. Spetterà al giapponese sfidare negli ottavi di finale il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n.1).

Nel primo set si comprende fin da subito che per il tennista del Bel Paese sarà dura. I colpi potenti dal lato del dritto di Cobolli vengono ben assorbiti dal rivale, abile a rimandare qualunque palla e a mettere in evidenza le criticità del nostro portacolori dal lato del rovescio. Flavio fa pochi punti e Nishioka va subito in fuga sul 4-0. L’azzurro riesce solo a conquistare un game (quinto), in una frazione in cui il nipponico fa il bello e il cattivo tempo.

Nel secondo set piove sul bagnato, è il caso di dirlo. Il 21enne romano, anche in preda alla frustrazione, commette tanti errori e favorisce ulteriormente il suo avversario. Sostanzialmente, si assiste a un soliloquio con il bagel (6-0) a far calare il sipario.

Le statistiche, da questo punto di vista, sono impietose per Flavio: il 52% dei punti vinti con la prima di servizio, il 10% con la seconda, zero palle break costruite. Una brutta sconfitta da cui imparare, in vista della prosecuzione della stagione sul cemento.