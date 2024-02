ATP Marsiglia 2024: Giulio Zeppieri ripescato e poi sconfitto da Zhizhen Zhang

Dal ripescaggio alla sconfitta: ricomincia e finisce per la seconda volta, stavolta definitiva, il cammino di Giulio Zeppieri all’ATP 250 di Marsiglia. A vincere nel primo turno, infatti, è il cinese Zhizhen Zhang per 6-7(9) 6-1 6-4. Il laziale era entrato in tabellone principale approfittando del forfait del francese Alexandre Muller.

E, in effetti, che il giocatore asiatico sia un po’ sorpreso dalla situazione lo si capisce dal fatto che, nei propri primi due turni di servizio, è costretto ad annullare tre palle break. Poi non accade praticamente più niente di rilevante fino al tie-break, che vede Zhang praticamente sempre avanti fino ai due set point sul 6-4. Zeppieri riesce ad annullarli, poi fa lo stesso con il terzo e conquista gli ultimi tre punti.

L’italiano, però, non riesce a tenere in piedi a lungo il proprio vantaggio, perché nel secondo parziale arriva un abbassamento del suo livello. Zhang, di suo, è rinfrancato e riesce a mettere la freccia in modo molto rapido: strappa la battuta al suo avversario sul 2-1 e poi sul 4-1, pareggiando i conti sul 6-1.

Zeppieri, ad ogni modo, può recriminare per una sola palla nel set decisivo. Si tratta della chance che ha di allungare ai vantaggi sul 3-2 in proprio favore: sfuggita quella, è lui a cedere il servizio e a lanciare sostanzialmente Zhang verso un secondo turno che potrebbe vederlo sfidare il canadese Felix Auger-Aliassime, ammesso che questi batta il francese Quentin Halys.

Decisamente importanti i numeri del cinese: 10 ace (contro 4), 83%-69% di punti vinti con la prima anche se Zeppieri fa meglio con la seconda (54%-69%). Un match che, ad ogni modo, fa capire come il laziale possa giocarsi buone carte sul circuito maggiore.