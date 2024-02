ATP Delray Beach, ripescato Flavio Cobolli! Definito l’avversario

Ci sarà anche Flavio Cobolli nel tabellone principale dell’ATP 250 di Delray Beach. Il tennista romano era stato sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni dall’americano Nicolas Moreno De Alboran con il punteggio di 5-7 6-2 6-3, ma è stato ripescato come lucky loser dopo il ritiro dell’australiano James Duckworth.

Sicuramente un bel colpo di fortuna per il numero 72 della classifica mondiale, che adesso se la vedrà con il giapponese Taro Daniel, che occupa la posizione numero 63 del ranking. Quello sul cemento americano sarà anche il primo scontro tra i due giocatori.

Una sfida sicuramente complicata per il nativo di Roma, che è reduce sicuramente da un ottimo inizio di stagione. Prima l’ottimo Australian Open, con la qualificazione al terzo turno dove è arrivata la sconfitta contro l’idolo di casa Alex De Minaur; poi i quarti di finale raggiunti a Montpellier, dove è stato battuto dal croato Borna Coric.

Cobolli non è l’unico azzurro presente a Delray Beach, visto che in tabellone è inserito anche Matteo Arnaldi. Il ligure ha già staccato il biglietto per il secondo turno dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro il giapponese Yoshihito Nishioka.