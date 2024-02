ATP Buenos Aires 2024: Andrea Vavassori travolge all’esordio il brasiliano Seyboth Wild

Fantastico esordio di Andrea Vavassori nel torneo ATP di Buenos Aires. Sulla terra rossa argentina il tennista piemontese ha sconfitto nettamente il brasiliano Thiago Seyboth Wild in due set con un perentorio 6-3 6-1 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Decisamente una prestazione convincente quella del numero 152 del mondo, che proveniva dalle qualificazioni e che con questo successo si avvicina alla Top-140 del ranking.

Vavassori ha ottenuto moltissimo con la prima di servizio, vincendo diciotto dei ventuno punti giocati con questo colpo. Il piemontese aveva concesso quattro palle break, ma le ha annullate tutte. Dall’altra parte Seyboth Wild ha avuto molti problemi nei turni di servizio, con ben quindici palle break da difendere.

Le palle break fioccano in avvio di partita: Vavassori ne annulla una nel secondo game, mentre il brasiliano ne cancella quattro tra terzo e quinto gioco. Il settimo game è una clamorosa battaglia, con l’azzurro che alla sesta occasione riesce a strappare il servizio all’avversario. Nel gioco successivo Vavassori va sotto 0-40, ma rimonta e conquista un game fondamentale. Il piemontese ottiene un altro break nel nono gioco e chiude la prima frazione sul 6-3.

Il secondo set è praticamente un monologo dell’azzurro. Vavassori vola agevolmente sul 5-0 con un doppio break di vantaggio. Seyboth Wild non ha la forza di reagire e riesce solamente a non perdere il set a zero, con Vavassori che si impone per 6-1.

Il tennista piemontese affronterà al secondo turno il serbo Laslo Djere, testa di serie numero sette e che ha sconfitto all’esordio in rimonta il croato Marin Cilic con il punteggio di 4-6 6-3 6-0.