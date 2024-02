ATP Delray Beach, Hijikata e Zvajda per Arnaldi e Cobolli. Ok Thompson, Albot supera il giovane Shang

Chiuso il primo turno del torneo ATP di Delray Beach, che ieri ha improvvisamente raddoppiato la sua quota italiani. A Matteo Arnaldi, che lunedì sera aveva superato Yoshihito Nishioka, si è aggiunto Flavio Cobolli, che da lucky loser si è imposto al terzo contro l’altro giapponese Taro Daniel.

Entrambi conoscono i propri avversari agli ottavi. Per Matteo ci sarà l’australiano Rinky Hijikata, che nel primo match della giornata è riuscito ad avere la meglio sul britannico Liam Broady; turno abbordabile anche per Flavio, che incrocerà le armi con Zachary Zvajda, capace di sorprendere l’australiano Max Purcell in due set.

Sempre nel pomeriggio, vittoria pesante per Jordan Thompson, che dopo aver combattuto per un set con Daniel Evans fa percorso netto nel secondo e raggiunge Nicolas Moreno De Alboran, che a ventisei anni vince il suo primo match ATP in carriera contro Aleksandar Kovacevic. Non ci sarà invece la rivincita di Hong K0ng tra Frances Tiafoe ed il cinese Shang Juncheng, con il cinese ko contro il qualificato Radu Albot. Nella notte invece vittorie statunitensi per Marcos Giron sul connazionale Emilio Nava e di Alex Michelsen su Thanasi Kokkinakis: per loro incroci con le teste di serie Adrian Mannarino e Tommy Paul.

ATP DELRAY BEACH 2024, RISULTATI 13 FEBBRAIO

R. Hijikata b. L. Broady 6-2 1-6 6-1

J. Thompson b. D. Evans 7-5 6-0

Z. Svajda b. M. Purcell 7-5 6-3

N. Moreno De Alboran b. A. Kovacevic 6-2 7-6

F. Cobolli b. T. Daniel 1-6 6-2 7-6

R. Albot b. J. Shang 4-6 6-4 6-2

M. Giron b. E. Nava 6-4 7-6

A. Michelsen b. T. Kokkinakis 6-1 6-2