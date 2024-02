LIVE Cobolli-Daniel, ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA: l’azzurro cerca punti da ripescato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno tra Flavio Cobolli e Taro Daniel, del torneo ATP 250 di Delray Beach.

L’azzurro è stato ripescato con Lucky Loser dopo essersi arreso nella giornata di domenica a Nicolas Moreno de Alboran, nell’ultimo turno di qualificazioni. Cobolli aveva vinto il primo parziale per 7-5, salvo poi cedere alla distanza per 6-2, 6-2 i successivi due parziali. Fortunato, ha approfittato del ritiro dell’aussie James Duckworth, e affronterà il rognoso giapponese Taro Daniel.

Una vittoria lo proietterebbe al 2° turno contro il vincente tra Max Purcell e Zachary Zvajda, in campo prima del romano. Sarebbero anche preziosi punti, che sommati ai 7 ottenuti superando il 1° turno delle qualificazioni, lo isserebbero provvisoriamente al numero 69 del mondo. Importante per lui raccogliere il più possibile e assicurarsi un posto in Main Draw a Madrid e a Roma.

Per quanto riguarda i precedenti, è la prima volta che si affrontano questi due giocatori. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Cobolli e Daniel, che prenderà il via dopo Hijikata-Broady e Purcell-Zvajda.