ATP Buenos Aires 2024, Baez avanza e ritrova Darderi. Subito fuori Fils e Schwartzman

Si sono chiusi tutti i primi turni dell’Argentina Open, l’ATP 250 in corso sui campi in terra battuta di Buenos Aires. Due italiani erano presenti e hanno passato entrambi il turno, mentre negli altri match è arrivata qualche sorpresa, in attesa del debutto dei big, su tutti di Carlos Alcaraz.

Chi ha fatto il suo dovere è Sebastian Baez che con un doppio 6-3 in poco più di un’ora e 10 minuti di gioco si è sbarazzato dello spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Un primo set che si poteva complicare per l’idolo di casa argentino, quando si è fatto recuperare dal 3-1 al 3-3. In entrambi i parziali dalla metà in poi, la testa di serie numero 5 ha saputo ingranare un’altra marcia. Si configura quindi il replay della semifinale di Cordoba contro Luciano Darderi, con il numero 30 del mondo che si vuole prendere la rivincita.

Sorprendente l’uscita di scena immediata della testa di serie numero 8 Arthur Fils. Il francese ha ceduto con un netto 6-3 6-4 a un grande mestierante della terra battuta come Dusan Lajovic. Il primo break del giovane transalpino è arrivato solo sul 6-3 5-3: troppo tardi per sperare in una rimonta. Un Fils che si è dimostrato particolarmente falloso al servizio con addirittura 9 doppi falli che l’hanno condizionato nei momenti importanti. Il serbo troverà Alejandro Tabilo, che è passato sopra senza problemi a Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-1 6-3 e confermando l’ottimo stato di forma dopo il titolo ad Auckland.

Prosegue la crisi infinita per Diego Schwartzman che ha perso anche contro il colombiano Daniel Elahi Galan facendosi rimontare un set: 2-6 6-1 6-4. L’argentino, che aveva ricevuto una wild card, la prossima settimana sarà anche a Los Cabos con un invito, ma la sua carriera continua ad andare a rotoli, con poche vittorie e una sfiducia montante. Bello il successo di Federico Coria su Sebastian Ofner in tre ore esatte di gioco: 7-5 4-6 7-5. L’austriaco ha avuto la possibilità di servire per il match sul 5-4 del terzo, ma ha subito il contro-break a zero e subito una striscia di tre game di fila. Convincente anche la vittoria dell’argentino Camilo Ugo Carabelli sul peruviano Varillas per 7-6(5) 6-4: sarà lui l’avversario di Carlitos Alcaraz agli ottavi.

ATP BUENOS AIRES 2024 – RISULTATI 13 FEBBRAIO