ATP Delray Beach 2024, Flavio Cobolli vince da lucky-loser! Daniel battuto in rimonta: si avanza agli ottavi

Flavio Cobolli è stato ripescato come lucky loser al torneo ATP 250 di Delray Beach. Nell’ultimo turno delle qualificazioni, infatti, il 21enne aveva perso contro il padrone di casa Nicolas Moreno de Alboran, ma il romano è poi riuscito a rientrare nel tabellone principale in seguito al forfait di James Duckworth. Il numero 72 del ranking ATP ha sfruttato al meglio l’occasione e ha sconfitto il giapponese Taro Daniel (numero 63 al mondo) in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-2, 7-6(1), qualificandosi per gli ottavi di finale sul cemento della località statunitense.

Al prossimo turno se la dovrà vedere contro il padrone di casa Zachary Svajda (numero 146), che ha regolato in due set l’australiano Max Purcell. Non ci sono precedenti con l’americano. Grazie a questo risultato, Flavio Cobolli si è issato a quota 800 punti ed è virtualmente diventato numero 69 al mondo. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per avanzare in questo torneo, dopo essersi fermato al terzo turno agli Australian Open e ai quarti di finale all’ATP 250 di Marsiglia. In un eventuale quarto potrebbe incrociare lo statunitense Frances Tiafoe (atteso in precedenza dal vincente di Albot-Shang).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il tennista italiano ha faticato a entrare in partita e nei primi tre giochi ha messo a segno soltanto quattro punti, perdendo il turno di battuta nel secondo game. Daniel ha continuato ad affondare il colpo e ha operato un altro break, issandosi sul 4-0. Cobolli ha annullato un set-point nel sesto gioco, ma sul successivo turno al servizio del giapponese non ha potuto nulla.

Nel secondo set l’attuale numero 72 al mondo ha saputo reagire contro il numero 63 del ranking ATP. Dopo non aver concretizzato una palla break nel secondo game e averne annullata una nel quinto gioco, l’italiano ha sfruttato l’occasione e ha strappato il servizio all’avversario issandosi sul 4-2. Successivamente ha annullato due palle consecutive per l’immediato contro-break, si è portato sul 5-2 ed è riuscito a impattare i conti.

Terzo set letteralmente rocambolesco. Cobolli concede soltanto tre punti a Daniel nei primi tre game, vola sul 4-1 e poi sul 5-2. Sembra fatta, ma il nipponico reagisce prontamente e riesce a recuperare il break nel nono gioco. Si arriva sul 5-5 e nell’undicesimo game l’italiano si è trovato con le spalle al muro: ssotto per 0-40 è riuscito ad annullare tre break consecutivi. Missione compiuta. La partita si decide poi al tie-break, dove Cobolli ha dominato in lungo e in largo imponendosi con uno schiacciante 7-1.

Un po’ di statistiche: 7 ace a testa, 2 doppi falli per Cobolli contro uno solo di Daniel. Cobolli ha fatto il 67% di punti sulla prima contro il 73% dell’avversario e il 56% sulla seconda contro il 43%, salvando 10 palle break su 13 (3 su 6 per Daniel).