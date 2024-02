ATP Cordoba, Sabastian Baez raggiunge Luciano Darderi in semifinale. Etcheverry cede a Coria

Calato il sipario sugli incontri validi per i quarti di finale dell’ATP250 di Cordoba. Una giornata intensa sulla terra rossa argentina dal momento che alcuni tennisti sono stati costretti al doppio impegno, per l’arrivo della pioggia di ieri che ha scompaginato completamente il programma.

Alla fine della fiera l’Italia può sorridere grazie a uno strepitoso Luciano Darderi che, approfittando anche dei due incontri affrontati dal tedesco Yannick Hanfmann (n.59 del ranking), si è imposto con il punteggio di 7-6 (2) 6-1. Sul cammino del 21enne nostrano ci sarà l’argentino Sebastian Baez.

Il n.26 del mondo (testa di serie n.2) ha battuto piuttosto nettamente il connazionale Facundo Diaz Costa (n.95 ATP). Entrambi si sono “esibiti” nel doppio round, sconfiggendo negli ottavi di finale rispettivamente il boliviano Tellien e l’altro argentino Tirante. Alla fine, l’ha spuntata il giocatore dalla classifica migliore, che ha fatto valere le sue straordinarie doti di mobilità, abbinate all’esecuzione di un dritto micidiale. Lo score di 6-3 6-1 parla chiaro.

Niente da fare invece per Jaume Munar (n.74 del mondo), piegato dal padrone di casa, Facundo Bagnis, con il punteggio di 7-5 6-4. Una sconfitta inattesa dell’iberico, che si pensava avesse maggiori credenziali per proseguire nell’avventura sudamericana. Bagnis, quindi, giocherà un derby contro Federico Coria (n.93 del ranking), vincitore a sorpresa anche in questo caso contro l’altro argentino Tomas Martin Etcheverry (n.29 ATP). 6-3 6-4 per Coria, che ha fatto valere un miglior feeling con la terra rossa.