Ranking ATP, Luciano Darderi ad una vittoria dalla top100! E a Cordoba può avvicinare Cobolli…

A un passo dal “paradiso”. Luciano Darderi continua nella sua favola sulla terra rossa di Cordoba (Argentina). Il giocatore italiano, di origini argentine, è riuscito a imporsi anche contro il tedesco Yannick Hanfmann (n.59 ATP) nei quarti di finale del torneo ATP250 sudamericano. Una vittoria convincente per 7-6 (2) 6-1, che ha permesso a Darderi di qualificarsi al penultimo atto.

Sul suo cammino ci sarà il top-30, Sebastian Baez, e l’impegno non sarà tra i più semplici per usare un eufemismo. Valutando il tutto in relazione agli aggiornamenti in classifica, il 21enne nostrano ha raggiunto, con l’affermazione contro il tedesco, il suo best ranking in carriera (n.106 del mondo virtuale). Nel caso in cui dovesse imporsi contro Baez, le conseguenze potrebbero essere di grande prestigio.

Se infatti Luciano dovesse raggiungere la Finale di Cordoba, farebbe irruzione nel gruppo dei migliori 100 tennisti del mondo, in quanto salirebbe alla posizione n.94. Un traguardo molto importante anche nella programmazione futura del ragazzo, visto quello che può comportare essere nella top-100, soprattutto pensando all’accesso diretto nei main draw degli Slam.

Nell’eventualità di successo finale, battendo uno tra Facundo Bagnis e Federico Coria, allora Darderi si porterebbe al n.76 ATP e quindi le sue prospettive sarebbero ancor più ambiziose.

Riepilogando schematicamente:

RANKING ATP LUCIANO DARDERI 12 FEBBRAIO 2024

Ranking ATP lunedì 5 febbraio: 491, 136° posto.

Punti da scartare lunedì 12 febbraio: 32 (ATP Cordoba 2023)

Punti da incamerare lunedì 12 febbraio: quelli di Cordoba 2024 (al momento 63).

Ranking ATP con il passaggio in semifinale: 572, 106° posto virtuale.

Ranking ATP con il passaggio in finale: 637, 94° posto virtuale.

Ranking ATP con la vittoria finale: 722, 76° posto virtuale.