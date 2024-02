ATP Cordoba, Luciano Darderi continua a stupire! Hanfmann sconfitto e semifinale conquistata!

Luciano Darderi continua a stupire. L’italo-argentino prosegue nel suo cammino, iniziato dalle qualificazioni, e approda in semifinale sulla terra rossa di Cordoba (Argentina). A cadere sotto i colpi di Luciano è stato Yannick Hanfmann (n.59 del ranking) con il punteggio di 7-6 (2) 6-1. Dopo un primo set lottato, deciso al tie-break, Darderi ha dilagato e si è meritato l’accesso al penultimo atto. Per lui questo risultato vuol dire best ranking (n.107) e il prossimo avversario sarà uno tra i due argentini Sebastian Baez e Facundo Diaz Costa.

Nel primo set grande lotta da fondo tra i due. La potenza del dritto di Darderi, contrapposta alla qualità del rovescio bimane del tedesco. Sono piccoli dettagli a fare la differenza come nel nono e decimo game. Hanfmann, al termine di un gioco molto combattuto, strappa il servizio al nostro portacolori e ha la chance di chiudere la frazione. Il tennista nostrano però risponde con grande carattere e conquista il contro-break immediato. Ci si gioca il tutto per tutto al tie-break e soprattutto mentalmente Darderi si dimostra più forte e conquista il parziale sul 7-2.

Nel secondo set c’è un solo tennista in campo e il suo nome è Luciano. Con potenza devastante, il dritto dell’italo-argentino fa i buchi per terra, come si suol dire, e il teutonico non trova più le soluzioni per cambiare l’inerzia dello scambio. Darderi va avanti di due break (3-0), ma ha un piccolo passaggio a vuoto e concede il parziale contro-break. Una goccia in un oceano, perché il 21enne nativo di Villa Gesell non dà tregua in risposta al suo rivale e sul 6-1 può alzare le braccia al cielo. Leggendo le statistiche si possono annotare 5 ace, con il 75% dei punti vinti con la prima in battuta e il 44% con la seconda per Luciano.