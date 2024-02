ATP Cordoba, Luciano Darderi è in Finale! Baez sconfitto in tre set e top-100 centrata

Una settimana speciale. Luciano Darderi sta giocando sulle nuvole a Cordoba (Argentina) e nella semifinale dell’ATP250, sulla terra rossa sudamericana, anche il padrone di casa, Sebastian Baez (n.26 del mondo), è stato costretto a cedere. 6-1 3-6 6-3 lo score in favore del 21enne nostrano in 2 ore e 23 minuti di partita.

Un match nel quale il giovane giocatore tricolore ha messo in mostra tutte le sue qualità, facendo viaggiare il dritto in maniera incredibile e soprattutto avendo la capacità di rimanere attaccato al confronto, dopo aver perso il secondo set. Un risultato importante per lui, dal momento che da domani sarà in top-100 (n.94 virtuale) e in Finale contro Facundo Bagnis si va a caccia del primo titolo ATP, al suo terzo torneo in carriera.

Nel primo set la fase di studio dura poco. Darderi gioca un tennis aggressivo e il suo piano è molto chiaro: mettere tanta pressione a Baez nei suoi turni al servizio, ponendo l’accento sulle criticità dell’argentino con questo fondamentale. E’ quanto accade nel quarto game, quando Luciano strappa la battuta al rivale. Il top-30 ha una reazione d’orgoglio nel gioco successivo, costruendosi la bellezza di cinque chance per il contro-break, ma il tennista del Bel Paese tiene botta e fa suo il quinto gioco. L’essere scampato al pericolo dà ancor più energia a Darderi, che travolge in risposta Baez e archivia la frazione sul 6-1.

Nel secondo set il sudamericano alza il proprio livello e fa sentire maggiormente la sua voce. La si vuol mettere sul piano della lotta e nello scambio di break e di contro-break Baez ha la meglio, avendo un rendimento alla battuta dal quinto game in avanti decisamente più efficace. Lo score di 6-3 gli sorride.

Nel terzo set si vedono tutte le qualità di Darderi. Messa in un cassetto la delusione del parziale precedente, Luciano torna a fare male in risposta, strappando il servizio a Baez nel quarto game. L’argentino reagisce nel settimo con il contro-break, ma ancora una volta sono i colpi al rimbalzo di Luciano a farla da padroni nella fase calda. Secondo break concretizzato nell’ottavo game e vittoria sul punteggio di 6-3. Leggendo le statistiche, il 21enne nativo di Villa Gesell ha fatto la differenza con i punti ottenuti con la seconda di servizio (59%) rispetto al suo rivale (42%) e in risposta alla seconda dell’argentino (58%).