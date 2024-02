ATP Cordoba 2023: Facundo Bagnis è il primo finalista, vittoria nel derby con Coria

In attesa della semifinale di Luciano Darderi contro Sebastian Baez, il primo finalista dell’ATP di Cordoba è il padrone di casa Facundo Bagnis. Il numero 207 del mondo si è imposto nel derby argentino contro il connazionale Federico Coria con il punteggio di 6-3 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Si tratta della seconda finale a livello ATP per Bagnis, che perse nel 2021 a Santiago del Cile contro Cristian Garin.

Bagnis ha servito cinque ace, ma anche sofferto tantissimo con la seconda, vincendo appena il 38% dei punti con questo colpo. Inoltre l’argentino ha salvato ben dieci delle undici palle break concesse, mentre Coria ha ottenuto più punti con la seconda che con la prima.

Subito due palle break in apertura annullate da Bagnis, che poi strappa il servizio al connazionale nel quarto gioco, portandosi sul 3-1. Il numero 207 della classifica mondiale non concede occasioni all’avversario e va a chiudere la prima frazione sul 6-3.

Nel secondo Coria ha ancora tre palle break in apertura, ma anche questa volta non riesce a sfruttarle. Bagnis toglie la battuta al connazionale nel settimo gioco e allunga fino al 5-4, quando può servire per il match. Qui Coria, però, reagisce e trova il controbreak. Nel game successivo nuovo break di Bagnis, che questa volta chiude 7-5 e raggiunge la finale.