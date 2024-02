ATP Cordoba, Luciano Darderi approda al tabellone principale. Eliminato Cecchinato

Una vittoria e una sconfitta. E’ questo il bilancio in casa Italia nell’ultimo turno di qualificazioni dell’ATP250 di Cordoba. Sulla terra rossa argentina Luciano Darderi e Marco Cecchinato sono scesi in campo per conquistare l’approdo al tabellone principale.

E’ stato l’italo-argentino (n.135 del ranking) a imporsi nella sfida contro il padrone di casa Andrea Collarini (n.289 ATP). 6-3 7-6 (3) lo score in favore di Darderi che, dopo aver ben gestito la prima frazione, ha tentato la fuga anche nella seconda, salvo farsi riprendere dal proprio avversario nel momento di chiudere. Nel tie-break il nostro portacolori l’ha spuntata 7-3.

Niente da fare invece per il siciliano (n.200 del mondo). Cecchinato è stato sconfitto dall’altro argentino Roman Andreas Burruchaga (n.170 del ranking) con lo score di 6-3 6-0. Un ko pesante per il palermitano che ha manifestato una condizione non perfetta, visto anche il bagel subìto nel secondo parziale.