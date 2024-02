Coppa Davis 2024: il Belgio elimina la Croazia, successo rocambolesco per l’Argentina

Si chiude il weekend di play-off di Coppa Davis e si hanno tutte le squadre alla fase a gironi di settembre. Giornata in cui ci sono state delle sorprese, ma anche delle conferme che non hanno disatteso le aspettative.

Il risultato che spicca è indubbiamente il 3-1 del Belgio in casa della Croazia sul cemento indoor di Varazdin. Dopo il pareggio della prima giornata con il successo di Bergs su Cilic e quello di Ajdukovic su de Loore, la grande sorpresa è stata la caduta del doppio Dodig/Pavic per mano di Gille/Vliegen: i belgi si sono imposti in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 7-6(4) in 2 ore e 28 minuti di gioco. Ajdukovic non è riuscito a portare tutto al singolare decisivo, perdendo contro Zizou Bergs per 6-1 7-5: gran colpo della squadra di van Herck.

Nessun problema invece per quanto riguarda la Francia che ha vinto per 4-0 nella trasferta contro Cina Taipei a Taipei City. Dopo le vittorie di ieri di Luca Van Assche e Adrian Mannarino, a completare l’opera sono stati Mahut e Roger-Vasselin che hanno vinto il doppio in rimonta su Hsu/Jung 3-6 6-2 7-6(1) e ha arrotondato il punteggio Quentin Halys vincendo su Chun Hsin Tseng.

4-0 anche per la Repubblica Ceca a Trinec contro Israele: dopo le vittorie di Mensik e Lehecka ieri, il doppio Machac/Pavlasek ha chiuso i conti sfruttando il ritiro dopo appena cinque game di Cukierman/Leshem, per concludere con la vittoria al super-tiebreak di Vit Kopriva a risultato acquisito su Orel Kimhi.

Vittoria rocambolesca per 3-2 dell’Argentina contro il Kazakistan a Rosario: la rimonta di Gonzalez e Molteni in doppio contro Nedovyesov e Popko sembrava aver spianato la strada, ma Francisco Cerundolo è incappato in uno stop pesante contro Timofei Skatov 7-6(1) 6-4. Il singolare decisivo tra Sebastian Baez e Dmitry Popko è stato uno psicodramma: il kazako ha servito per il match sul 5-4 del terzo, ha avuto due match point sul 6-4 del tiebreak ed è finito per perdere 8-6 al tiebreak del set decisivo. Un epilogo decisamente amaro per la squadra ospite che è andata a un passo dall’impresa-