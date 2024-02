ATP Buenos Aires: avanzano Djere, Wawrinka, Diaz Acosta ed Etcheverry nella prima giornata

La prima giornata del tabellone principale dell’ATP 250 di Buenos Aires è andata in archivio con lo svolgimento di quattro match di singolare e tre di doppio, in cui si sono materializzati dei risultati interessanti pur senza dei clamorosi colpi di scena e upset. Il programma del main draw entrerà poi definitivamente nel vivo a partire dal day-2 con la disputa delle rimanenti otto partite di primo turno in singolo.

Buona la prima sulla terra rossa della capitale argentina per la wild card locale Facundo Diaz Acosta, che si è imposto per 6-3 7-6 sul tedesco Daniel Altmaier e se la vedrà agli ottavi con il connazionale n.4 del seeding Francisco Cerundolo. Vittoria in rimonta invece per il serbo Laslo Djere (settima testa di serie) sulla wild card croata Marin Cilic con il punteggio di 4-6 6-3 6-0, in attesa di incrociare al secondo turno uno tra il brasiliano Seyboth Wild e l’italiano Andrea Vavassori.

Avanza agli ottavi anche lo svizzero Stan Wawrinka, che supera 6-7 6-1 6-2 l’argentino Pedro Cachin e sfiderà al prossimo round il cileno n.3 del seeding Nicolas Jarry. Nell’ultima partita del giorno, è arrivata infine la netta affermazione del beniamino locale Tomas Martin Etcheverry per 6-4 6-1 sullo spagnolo Roberto Carballes Baena.