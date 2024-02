Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la finale a Rotterdam? Montepremi e cifre. E se vince il torneo…

Jannik Sinner ha sconfitto Tallon Griekspoor in due set e si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4 e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma domani (domenica 18 febbraio, ore 15.30) sul cemento indoor della località olandese.

Il fuoriclasse altoatesino non ha avuto particolari problemi contro il padrone di casa e si è guadagnato così la possibilità di fronteggiare l’australiano Alex de Minaur nel match che metterà in palio il trofeo. Il 22enne è così certo di diventare numero 3 al mondo: il sorpasso ai danni del russo Daniil Medvedev avverrà lunedì 19 febbraio se vincerà a Rotterdam, mentre bisognerà aspettare la settimana successiva se perderà il confronto con l’oceanico.

Jannik Sinner giocherà la seconda finale consecutiva dopo quella trionfale agli Australian Open e ha già incamerato quattordici successivi consecutivi (tre in Coppa Davis, sette sul cemento di Melbourne, quattro nei Paesi Bassi). Questi risultati hanno un peso enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma hanno anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la finale del torneo ATP 500 di Rotterdam?

L’assegno è molto interessante, visto che stiamo parlando di 214.795 dollari statunitensi (circa 199.300 euro). Il vincitore del torneo farà festa con 399.215 dollari statunitensi (circa 370.450 euro). Non c’è paragone con gli Australian Open: il trionfo a Melbourne gli era valso 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,914 milioni di euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER CON LA FINALE A ROTTERDAM?

214.795 dollari statunitensi (circa 199.300 euro)