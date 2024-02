ATP Buenos Aires 2024, Luciano Darderi cede in due set a Sebastian Baez negli ottavi

L’argentino Sebastian Baez vendica la sconfitta patita qualche giorno fa in semifinale a Cordoba ed elimina Luciano Darderi negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Buenos Aires: la testa di serie numero 5 degli Argentina Open 2024 di tennis supera l’azzurro, in tabellone con uno special exempt dovuto al torneo vinto la scorsa settimana, con lo score di 6-4 7-5 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Per Baez ai quarti ci sarà il derby argentino con Federico Coria, altro giocatore in tabellone con uno special exempt per aver raggiunto le semifinali sempre a Cordoba.

Nel terzo game del primo set, durato 24 punti, Darderi annulla sei palle break ed alla fine tiene la battuta. Baez però rimanda solo di qualche minuto l’appuntamento con lo strappo e nel quinto gioco toglie a trenta la battuta all’azzurro. L’argentino non concede alcuna occasione di rientro a Darderi, perdendo appena cinque punti in altrettanti turni al servizio, e chiude sul 6-4 in 47 minuti.

Nella seconda partita i ruoli si invertono ed è Baez a dover annullare una palla break nel secondo gioco. L’argentino si salva ai vantaggi, ma poi nel quarto game deve capitolare, con Darderi bravo ad ottenere lo strappo a trenta e poi a confermarlo, salendo così sul 4-1 non pesante. La reazione di Baez arriva però nel settimo gioco: il numero 5 del seeding centra il controbreak a quindici e poi completa l’aggancio nel game seguente. La trama, purtroppo, si ripete nell’undicesimo gioco, con Baez che strappa ancora il servizio a quindici all’azzurro e poi va a chiudere al secondo match point sul 7-5 dopo 53 minuti.

Le statistiche sorridono a Baez, che conquista 74 punti contro i 63 di Darderi, con l’argentino che fa meglio dell’azzurro sia in termini di prime in campo (67% contro 55%), sia in quanto a punti vinti con la prima (73% contro 64%), sia come punti ottenuti con la seconda (65% contro 53%). Il sudamericano concede due palle break a Darderi, salvandone una sola, mentre l’azzurro ne cancella 6 in un solo game, ma poi cede la battuta nelle altre 3 occasioni.