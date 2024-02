ATP Acapulco, che impresa di Flavio Cobolli! Sconfitto in rimonta Auger-Aliassime con un secco 6-2 al terzo!

Rimonta vincente nel primo turno del tabellone principale dell’ATP 500 di Acapulco, in Messico, per il qualificato azzurro Flavio Cobolli: battuto il canadese Felix Auger-Aliassime con lo score di 2-6 6-3 6-2 in un’ora e 58 minuti. Per il tennista italiano al secondo turno sfida con uno tra il russo Roman Safiullin e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 5 del seeding.

Nel primo set l’azzurro deve annullare un break point già nel secondo game, poi nel quarto si ritrova sotto 0-40 ed alla seconda occasione il canadese opera lo strappo. Cobolli nel settimo game riesce a portare ai vantaggi il nordamericano, il quale però tiene la battuta senza mai concedere occasione di controbreak ed alla fine nell’ottavo gioco arriva il secondo strappo di Auger-Aliassime, che a quindici toglie ancora il servizio all’azzurro e chiude sul 6-2 dopo 39 minuti.

Nella seconda partita i servizi sono dominanti per i primi sei game, nei quali non si registrano break point, poi proprio nel sesto all’improvviso l’equilibrio si rompe e dal 2-3 30-30 Cobolli piazza un parziale di 14 punti ad 1, strappando la battuta al canadese a quindici nel settimo gioco ed a zero nel nono, ed andando così a chiudere sul 6-3 in 38 minuti.

Nella frazione decisiva ancora una volta per cinque game non ci sono palle break, poi nel sesto gioco arriva l’allungo di Cobolli, che capitalizza la prima occasione concessagli dal canadese ed a trenta gli toglie il servizio, portandosi sul 4-2. L’azzurro conferma lo strappo a quindici, volando sul 5-2, ed infine nell’ottavo game opera un altro break a trenta, chiudendo un parziale di 14 punti a 5 dal 2-2 30-30 e conquistando il successo per 6-2 in 41′.

Le statistiche premiano il tennista italiano, che ha un saldo positivo tra vincenti e gratuiti (15-10), mentre il dato è negativo per il canadese (13-15). Identiche le percentuali sia per quel che riguarda le prime in campo (52%) sia per quanto concerne i punti ottenuti con la prima (74%), a fare la differenza dunque è il dato dei punti ottenuti con la seconda, con Cobolli che si attesta al 58%, mentre Auger-Aliassime si ferma al 43%.