A che ora Musetti-Cazaux oggi: programma ATP Dubai, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Arthur Cazaux al primo turno del torneo ATP 500 di Dubai. L’appuntamento è per oggi, martedì 27 febbraio: sarà il secondo incontro sul Campo 1 a partire dalle ore 11.00, il programma sarà aperto dal confronto tra l’ungherese Marozsan e lo spagnolo Davidovich Fokina.

Il tennista italiano dovrà rialzare la testa dopo le brutte eliminazioni rimediate al primo turno tra Doha e Rotterdam, il momento non è dei più semplici per il 21enne toscano, chiamato a un’inversione di rotta dopo un avvio di stagione particolarmente stentato. Le difficoltà sul cemento appaiono evidenti per l’azzurro, che ha bisogno di ritrovare un po’ di fiducia.

Il numero 26 del mondo incrocerà il 21enne francese, numero 86 del ranking ATP in forte ascesa. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi la qualificazione agli ottavi di finale da disputare contro il russo Andrey Rublev (numero 5 al mondo) e provare a sognare il quarto contro uno tra Botic van de Zandschulp e Sebastian Korda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Cazaux, primo turno del torneo ATP 500 di Dubai. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono quattro ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-CAZAUX ATP DUBAI

Martedì 27 febbraio

Secondo incontro dalle ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Arthur Cazaux

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 1 si gioca Marozsan-Davidovich Fokina. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-CAZAUX: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.