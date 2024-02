ATP Acapulco 2024: Draper elimina Paul, avanti De Minaur. Bellissime vittorie di Arnaldi e Cobolli

Continua il magico momento del tennis italiano anche nel torneo ATP 500 di Acapulco. Una prima giornata sul cemento messicano che ha visto protagonisti Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il ligure si è imposto contro Taylor Fritz, testa di serie numero quattro e reduce dal titolo conquistato a Delray Beach. Un successo arrivato in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Adesso per Arnaldi un’altra super sfida, visto che il nativo di Sanremo affronterà Ben Shelton, che ha rimontato e battuto al termine di una pazzesca battaglia il britannico Daniel Evans, con il britannico che si è imposto per 2-6 7-5 7-6.

Successo in rimonta per Cobolli, con il romano che ha piegato il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 quasi allo scoccare delle due ore di gioco. Un’altra bella conferma l’azzurro, che nel prossimo turno è atteso anche lui probabilmente da un’altra super sfida, visto che se la vedrà con il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il russo Roman Safiullin.

Eliminato chi ha vinto il torneo di Delray Beach e fuori anche chi ha raggiunto la finale. Infatti Tommy Paul saluta già Acapulco dopo essere stato nettamente sconfitto dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-0 6-4. Il numero 50 del mondo affronterà ora il giapponese Yoshihito Nishioka, che ha sconfitto il portoghese Nuno Borges per 3-6 6-2 6-4.

Esordio eccellente per Alex De Minaur. L’australiano ha dominato contro il giapponese Taro Daniel, imponendosi per 6-2 6-1 in un’ora e venti minuti di gioco. Il numero tre del seeding affronterà ora l’austriaco Sebastian Ofner, che ha superato il tennista di casa Ernesto Escobedo per 6-7 6-4 7-6.

RISULTATI ATP ACAPULCO (27 FEBBRAIO)

Draper (Gbr) b. Paul (Usa) 6-0 6-4

Shelton (Usa) b. Evans (Gbr) 2-6 7-5 7-6

Kecmanovic (Srb) b. Schwartzman (Arg) 4-6 6-3 6-1

Ofner (Aut) b. Escobedo (Mex) 6-7 6-4 7-6

Nishioka (Jpn) b. Borges (Por) 3-6 6-2 6-4

De Minaur (Aus) b. Daniel (Jpn) 6-2 6-1

Arnaldi (Ita) b. Fritz (Usa) 6-4 4-6 6-3

Cobolli (Ita) b. Auger-Aliassime (Can) 2-6 6-3 6-2