Atletica, Zaynab Dosso vince a Berlino: volata in scioltezza sotto 7.10, ora ai Mondiali con sogni da medaglia

Zaynab Dosso è andata a Berlino per cercare le ultime risposte in vista dei Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. La velocista italiana ha vinto i 60 metri della tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera).

L’emiliana si è imposta con il tempo di 7.09, facendo dunque peggio a livello cronometrico rispetto al suo strabiliante record italiano di 7.02 e al 7.06 con cui domenica scorsa ha vinto gli Assoluti. La nostra portacolori si è lasciata alle spalle la neozelandese Zoe Hobbs (7.19) e la britannica Daryll Neita (7.20).

Zaynab Dosso detiene la terza miglior prestazione mondiale stagionale con il 7.02 corso a Torun e sarà tra le grandi pretendenti alle medaglie durante la rassegna iridata del prossimo fine settimana. Stasera è uscita discretamente dai blocchi di partenza, ma le è mancato qualcosa in fase di accelerazione e poi ha chiuso senza strafare. L’impressione è che ci sia benzina del serbatoio per fare meglio quando il contesto e le avversarie saranno di maggiore rilievo.