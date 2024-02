Atletica, Zaynab Dosso sfonderà i 7 secondi? Iapichino attesa agli Assoluti, ci sono Besana e Molinarolo

Si preannuncia grande spettacolo ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera, che andranno in scena al PalaCasali di Ancona nel weekend del 17-18 febbraio. Tante stelle del panorama tricolore si daranno battaglia per i titoli e inseguiranno riscontri degni di nota quando mancano un paio di settimane ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow).

Sul fronte femminile spicca la presenza di Zaynab Dosso, primatista italiana dei 60 metri con il maestoso 7.02 corso settimana scorsa a Torun. Attualmente l’emiliana è la terza al mondo nella stragione, alle spalle di Julien Alfred da Saint Lucia (6.99) e della polacca Ewa Swoboda (7.01): riuscirà a scendere sotto il muro dei 7 secondi e a scrivere una pagina di storia? Larissa Iapichino è molto attesa nel salto in lungo, dopo aver vinto tra Sabadell e Belgrado con 6.62 e 6.68: c’è bisogno di un balzo più rilevante per la fuoriclasse toscana, che sulla pedana di Ancona si espresse in 6.91 ormai tre anni fa e che detiene il record italiano con il 6.97 valso l’argento agli Euroei Indoor lo scorso anno.

Da non perdere Veronica Besana sui 60 ostacoli, dopo aver ritoccato il record italiano under 23 (8.05 martedì sera a Belgrado). Ayomide Folorunso, primatista italiana dei 400 ostacoli, si cimenterà sui 400 metri sfidando Rebecca Borga e Alessandra Bonora. Sfida tra Eloisa Coiro, Gaia Sabbatini ed Elena Bellò sugli 800 metri, mentre sui 1500 metri dovremmo assistere alla sfida tra Giulia Aprile e Marta Zenoni. Ludovica Cavalli favorita sui 3000 metri.

Dariya Derkach risulta iscritta a lungo e triplo, mentre nel salto con l’asta si esibirà Elisa Molinarolo dopo che Roberta Bruni le ha strappato il record italiano in settimana: la veneta proverà a controbattere e a migliorare il 4.65, incrociano Sonia Malavisi, Roberta Gherca e Great Nnachi. Nel salto in alto la favorita è Idea Pieroni (quest’anno a 1.87).