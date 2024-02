Atletica, Yeman Crippa divampa nella Maratona: straripante record italiano! Anche Faniel si esalta

Yeman Crippa ha firmato il nuovo record italiano di maratona. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri si è esaltato a Siviglia e ha corso l’eccellente tempo di 2h06:06, togliendo addirittura un minuto e dieci secondi al precedente primato nazionale. Il fuoriclasse trentino ha stracciato il riscontro cronometrico siglato lo scorso anno da Iliass Aouani a Barcellona (2h07:16) e ha portato il Bel Paese in una nuova dimensione sui 42,195 km.

Il poliziotto, alla sua seconda uscita in carriera su questa distanza dopo il poco brillante esordio nella passata stagione a Milano (preludio di un’annata agonistica al di sotto delle sue potenzialità), si è reso protagonista di una bella gara in rimonta lungo le strade spagnola: passaggio alla mezza in 1h03:15 e poi grande progressione, chiudendo al quarto posto dopo aver superato l’altro azzurro Eyob Faniel negli ultimi chilometri. Lo stesso Faniel, ottavo al traguardo, è sceso sotto il precedente record italiano ed è diventato il secondo azzurro della storia (2h07:09). In auge anche Daniele Meucci, dodicesimo in 2h07:49 e sesto italiano all-time.

Yeman Crippa aggiunge un altro record italiano alla sua lunga lista che annovera i primati su 5.000 metri (13:02.26), 10.000 metri (27:10.76), mezza maratona (59:26), 5 km (13:14), 3000 metri (7:37.90). A vincere la gara è stato l’etiope Deresa Geleta in 2h03:27, firmando la miglior prestazione mondiale stagionale (il precedente era di 2h05:01 per mano dell’etiope Addisu Gobena a Dubai) e diventando il 18mo della storia. Le liste all-time sono guidate dal compianto kenyano Kelvin Kiptum (2h00:35 nel 2023 a Chicago), che ci ha lasciato settimana scorsa ad appena 24 anni in seguito a un tragico incidente stradale.

Il francese Morhad Amdouni si è fermato a undici secondi dal record europeo (2h03:47, il primato è del belga Bashir Abdi con il 2h03:36 corso nel 2021 a Rotterdam), chiudendo in seconda piazza davanti all’israeliano Gashau Ayale (2h04:53). Si tratta di un ottimo segnale per il nostro portacolori in vista degli Europei di Roma (dove si gareggerà sulla mezza) e delle Olimpiadi di Parigi 2024.