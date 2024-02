Atletica, Yeman Crippa colleziona record italiani: già sei primati dai 3.000 alla maratona

Yeman Crippa è un autentico collezionista di record italiani. Il trentino detiene infatti ben sei primati nazionali ed è a tutti gli effetti il padrone assoluto delle distanze lunghe alle nostre latitudini. Il 27enne primeggia senza distinzione tra i 3000 metri e i 42,195 km, sfoggiando un talento innato in grado di adattarsi alle più svariate specialità: del mezzofondo prolungato visto al massimo sforzo su strada non ci sono differenze per l’azzurro.

Yeman Crippa ha fatto festa oggi alla Maratona di Siviglia, siglando il nuovo record italiano in 2h06:06. Un risultato rilevante ottenuto alla sua seconda uscita in carriera in questa specialità, togliendo un minuto e dieci secondi al precedente primato di Iliass Aouani. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri campeggia anche sui 3.000 metri (7:37.90 nel 2021), 5.000 metri (13:02.26 nel 2020), 5 km (13:14 nel 2022), 10.000 metri (27:10.76 nel 2019), mezza maratona (59:26 nel 2022).

Parliamo esclusivamente di prestazioni all’aperto, ma va annoverato anche il record indoor sui 5.000 metri (13:23.99 nel 2017). Si tratta di un vero e proprio filotto, all’appello mancano soltanto i 10 km su strada (28:03 nel 2023). Ora il mirino è puntato sugli Europei di Roma, per difendere il titolo sui 10.000 metri e cercare il colpaccio nella mezza maratona. Poi la Maratona alle Olimpiadi di Parigi 2024, provando a sognare in grande.

RECORD ITALIANI YEMAN CRIPPA

3.000 metri: 7:37.90

5.000 metri: 13:02.26

5 km: 13:14

10.000 metri: 27:10.76

mezza maratona: 59:26

maratona: 2h06:06