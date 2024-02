Atletica, Sara Fantini supera i 70 metri all’esordio. Rachele Mori si fa valere

Sara Fantini si è resa protagonista di un ottimo debutto stagionale. La primatista italiana di lancio del martello, quarta ai Mondiali 2022 e sesta ai Mondiali 2023, ha spedito l’attrezzo a 70.10 metri in quel di Lucca, sede della prova regionale dei Campionati Italiani di lanci invernali (l’atto conclusivo è in programma a Mariano Comense nel week end del 24-25 febbraio).

La carabiniera ha così sfondato immediatamente il muro dei 70 metri, aprendo con ottimismo la stagione che culminerà con gli Europei di Roma a giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. Ricordiamo che la 26enne si spinse a 75.77 metri nel 2022, lo scorso anno si espresse in 73.85 in occasione della rassegna iridata.

Sara Fantini ha vinto la gara precedendo Rachele Mori, Campionessa del Mondo under 20. La portacolori delle Fiamme Gialle ha firmato la seconda prestazione in carriera, ovvero 68.10 metri (il suo personale è di 69.02, firmato l’anno scorso proprio a Lucca). Le due azzurre esordiranno in campo internazionale nel fine settimana del 9-10 marzo a Leiria in occasione della Coppa Europa di lanci. Annotiamo anche il lancio di Daisy Osakue: il disco è atterrato a 57.25 metri ad Adelaide (Australia), validi per il quarto posto nella gara vinta dalla padrona di casa Taryn Gollshewsky con 58.67.