Atletica, Elisa Valensin straripante a 17 anni: doppio record italiano, sarà la velocista del futuro?

Elisa Valensin è una delle note più liete emerse nella seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi, andati in scena al PalaCasali di Ancona. L’azzurra ha infatti corso in 200 metri in un rimarchevole 23.72, migliorando i già suoi record italiani under 18 e under 20. La portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter si è migliorata di ben sette centesimi rispetto a quanto fatto il 13 gennaio a Padova, dove sbriciolò in un colpo solo ben due primati: quello delle allieve in sala (24.07 stabilito da Chiara Gherardi sei anni fa) e quello delle juniores indoor (il 23.85 che Dalia Kaddari timbrò il 9 febbraio 2020 ad Ancona).

La 17enne milanese vanta un personale sulla distanza all’aperto di 23.63, corso la scorsa estate agli Europei Under 20 di Gerusalemme, dove tagliò il traguardo in settima posizione. L’allieva di Fausto Frigerio, che ha spento le candeline soltanto lo scorso 1° gennaio, sta dimostrando un potenziale tecnico e agonistico davvero rimarchevole, con interessanti margini di miglioramento che fanno ben sperare. Oggi si è lasciata alle spalle Margherita Castellani (24.28) e Viola Canovi (24.84).

Elisa Valensin sembra essere proiettata verso un futuro di assoluto spessore: sarà lei la sprinter in più del movimento tricolore nei prossimi anni? Non va dimenticato che in alcune circostanze si è cimentata anche tra le barriere, sfoggiando una caratura eclettica e decisamente promettente.