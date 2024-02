Atletica, Samuele Ceccarelli irriconoscibile: il Campione d’Europa si peggiora, tempo elevatissimo. E i Mondiali…

Samuele Ceccarelli è irriconoscibile. Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor è ben lontano dalla strepitosa forma fisica e agonistica con cui l’anno scorso conquistò il titolo continentale in sala, firmando un roboante 6.47 ed entrando di forza nell’universo internazionale della velocità. Il toscano si è espresso in un altissimo 6.75 nelle batterie del Meeting di Parigi, tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera).

Samuele Ceccarelli ha chiuso al quarto posto, alle spalle del liberiano Emmanuel Matadi (6.62), del francese Jeff Erius (6.65) e del giapponese Yoshihide Kiryu (6.71). Il 24enne ha addirittura peggiorato il riscontro cronometrico rispetto alle prime due uscite della stagione (6.65 a Dortmund e 6.73 a Ostrava), continuando a faticare in uscita dai blocchi di partenza e soffrendo in fase di accelerazione, senza poi decollare sul lanciato (i punti di forza dell’anno scorso).

Samuele Ceccarelli non è riuscito a qualificarsi alla finale nella capitale francese e i segnali sono pessimi in vista dei Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. L’auspicio è che ci possa essere una svolta nelle prossime settimane, l’azzurro dovrebbe tornare in gara nel weekend del 17-18 febbraio per i Campionati Italiani Indoor al PalaCasali di Ancona. Nell’altra batteria ha fatto la differenza il kenyano Ferdinand Omanyala (6.57) davanti al britannico Jeremiah Azu (6.59) e all’olandese Raphael Bouju (6.62).