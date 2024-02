Atletica, Roberta Bruni prova il record italiano indoor ma si ferma ancora a 4.53 nell’asta a Rouen

Quando manca meno di una settimana all’inizio dei Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera a Glasgow (1-3 marzo), la primatista italiana di salto con l’asta all’aperto Roberta Bruni è stata di scena questa sera nel meeting di Rouen per effettuare l’ultimo test agonistico in vista della rassegna iridata in sala che chiuderà di fatto la stagione al coperto.

L’azzurra si è resa protagonista di una gara praticamente in fotocopia rispetto a quella di due giorni fa a Clermont-Ferrand, valicando subito la misura d’ingresso (4.33 metri) e superando al secondo tentativo quota 4.53 (giovedì ci riuscì al primo colpo). Bruni ha poi scelto di non provare i 4.63, fallendo tutte e tre le prove a 4.73 (misura che valeva il record nazionale indoor, oltre al personale assoluto eguagliato) e chiudendo la competizione al sesto posto.

La gara francese è stata vinta dalla britannica Molly Caudery con la miglior prestazione mondiale stagionale (4.86) davanti alla finlandese Wilma Murto e all’americana Bridget Williams, entrambe a 4.80. Tra gli uomini si è imposto lo statunitense Sam Kendricks in 5.93.