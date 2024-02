Atletica, Sara Fantini vince i Campionati Italiani invernali: il martello si ferma prima dei 68, Rachele Mori seconda

A Mariano Comense (in provincia di Como) vanno in scena i Campionati Italiani invernali di lanci. L’atleta più attesa del sabato era Sara Fantini, quarta e sesta nelle ultime due edizioni dei Mondali. La 26enne emiliana, bronzo agli Europei nel 2022, ha conquistato il titolo nel lancio del martello con la misura di 68.28 metri, ottenuta al primo tentativo. La serie è poi proseguita con 68.00, 66.73, 66.86, 67.15, nullo.

L’azzurra è rimasta al di sotto dei 70 metri, che aveva invece superato in occasione della prova regionale disputata poche settimane fa a Lucca (70.10). Sara Fantini è la primatista nazionale con i 75.77 metri raggiunti nel 2022. Alle sue spalle si sono piazzate Rachele Mori (66.06 metri per la Campionessa del Mondo under 20) e Cecilia Desideri (60.66).

Nel disco maschile ha vinto Alessio Mannucci (61.83 metri) davanti a Enrico Saccomano (57.86) e a Giovanni Faloci (56.24). Nel giavellotto femminile, invece, il duello tra Paola Padovan e Adjimon Adanhoegbe si è risolto per appena venti centimetri (54.52 a 54.32), terzo posto per Margherita Randazzo (52.41). Domani spazio al lancio del disco femminile (con Daisy Osakue), al lancio del martello maschile e al tiro del giavellotto maschile.