Atletica, Iliass Aouani si ritira alla Maratona di Osaka: decisiva una caduta sotto la pioggia

Iliass Aouani si è fermato nei pressi del 31mo chilometro durante la Maratona di Osaka, condizionata dalla pioggia. Il milanese, che fino a domenica scorsa deteneva il record italiano con il crono di 2h07:16 siglato nel 2023 a Barcellona, si era recato in Giappone per provare a riprendersi lo scettro toltogli da Yeman Crippa con il 2h06:06 di Siviglia.

L’azzurro, alla quinta prova in carriera sui 42,195 km, è rimasto nel gruppo di testa per i primi quindici chilometri (44:36), ma poi è scivolato sull’asfalto bagnato mentre affrontava un giro di boa. A quel punto si è rialzato ed è stato raggiunto dal secondo gruppo, poi nei pressi del 28mo chilometro ha iniziato a perdere contatto, è transitato al 30mo km in 1h30:25 e poco dopo ha optato per il ritiro. Iliass Aouani sta inseguendo uno dei tre posti a disposizione per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma nei fatti ne restano soltanto due visto che uno è ipotecato da Yeman Crippa dopo il primato italiano firmato sette giorni fa.

La pioggia si è intensificata sul finire della gara e la temperatura era di appena 5 °C, il 21enne giapponese Kiyoto Hirabayashi si è portato al comando quando mancavano dieci chilometri e ha trionfato con il tempo di 2h06:18, battendo l’ugandese Stephen Kissa (2h06:22) e il connazionale Naoki Koyama (2h06:33). Sul fronte femminile, invece, doppietta etiope con Waganesh Mekasha (2h24:20) e Beyenu Degefa (2h24:37) davanti all’australiana Lisa Weightman (2h24:43).