Atletica, Pietro Arese riparte dopo il record… con una novità. Folorunso sfida Bol: pattuglia tricolore a Metz

Pietro Arese torna in gara dopo aver firmato il nuovo record italiano dei 1500 metri in sala. Il piemontese ha scelto il Meeting di Metz, in programma sabato 3 febbraio, per proseguire la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali Indoor. L’azzurro ha deciso di cambiare specialità per l’occasione, optando per i 3000 metri.

Si preannuncia una gara tirata in Francia, visto che saranno al via l’etiope Samuel Tefera (leader mondiale stagionale, nonché due volte Campione del Mondo indoor sui 1500) e i francesi Yann Schurb e Djilali Bedrani. Il mezzofondista italiano proverà a migliorare il personale di 7:53.50 risalente a due anni fa, per l’occasione sarà affiancato da Yassin Bouih e Samuel Medolago.

Sempre in terra transalpina vedremo all’opera anche Ossama Meslek, che settimana scorsa si è visto strappare il primato nazionale dei 1500 metri e proverà subito a riprenderselo. Ayomide Folorunso, primatista italiana dei 400 ostacoli all’aperto e sesta agli ultimi Mondiali, farà il proprio debutto stagionale sui 400 metri dopo il test dello scorso weekend sui 200 metri.

L’emiliana incrocerà la furiclasse olandese Femke Bol (primatista mondiale indoor con 49.46), con cui ha tra l’altro condiviso i recenti allenamenti in Sudafrica, e anche l’altra olandese Lieke Klaver (50.54 di world lead nel 2024). Da annotare che Ayomide Folorunso è iscritta anche sui 200 metri. A Metz rivedremo anche Ludovica Cavalli dopo l’opaca prestazione fornita a Ostrava martedì sera (4:30.15 sul miglio). L’allieva di Stefano Baldini ha scelto i 3000 metri, caratterizzati dalla presenza dell’etiope Ejgayehu Taye.

Foto: Lapresse