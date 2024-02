Atletica, Andy Diaz apre l’anno che lo porterà in maglia azzurra. La stagione parte a Miramas

Andy Diaz incomincia ufficialmente la stagione agonistica in cui potrà finalmente indossare la maglia azzurra. Il via libera arriverà soltanto il 1° agosto, proprio alla vigilia delle gare di atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il fuoriclasse del salto triplo, che ha acquisito la cittadinanza italiana lo scorso anno, sarà in gara questa sera (venerdì 2 febbraio) a Miramas (Francia), dove andrà in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito per importanza a livello internazionale). Il 28enne aveva già gareggiato lo scorso 29 dicembre a Pamplona, saltando 16.90 metri con rincorsa ridotta.

Il primatista italiano, capace di conquistare la Diamond League, sarà in pedana con la maglia della Libertas Unicusano Livorno, sotto la guida di Fabrizio Donato. L’atleta di origini cubane incrocerà avversari di lusso come l’azero Alexis Copello, il tedesco Max Hess, i francesi Benjamin Compaoré e Jean-Marc Pontvianne. Dopo l’uscita in terra transalpina, Andy Diaz sarà impegnato martedì 7 febbraio a Torun (Polonia) per la tappa gold del World Indoor Tour e poi lo rivedremo ai Campionati Italiani Assoluti (17-18 febbraio).

A Miramas, sui 1500 metri, ci saranno anche Giulia Aprile (dopo il recente 4:07.32 con cui è diventata la quarta italiana di sempre nella specialità), Marta Zenoni, Micol Majori, Federica Cortesi. Nicla Mosetti sarà protagonista sui 60 ostacoli, Asia Tavernini si cimenterà ne salto in alto, mentre Federico Riva correrà i 1500 metri dove ci sarà anche l’etiope Selemon Barega, Campione Olimpico dei 10000 metri.

