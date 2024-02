Atletica, Mattia Furlani torna all’assalto: lungo contro Montler a Stoccolma. Chituru Ali, Bruni e Molinarolo in gara

Mattia Furlani farà il proprio esordio stagionale nella giornata di sabato 3 febbraio. Il fuoriclasse italiano del salto in lungo sarà impegnato al Folksam Grand Prix di Stoccolma, dove fronteggerà soprattutto il padrone di casa Thobias Montler (argento iridato al coperto e con un personale di 8.38) e il portoghese Gerson Baldé (7.99).

Il 18enne laziale si rimetterà in gioco a cinque mesi di distanza dalla sua ultima apparizione in Diamond League, con cui concluse un’annata agonistica caratterizzata dal trionfo agli Europei Under 20 e dallo squillante balzo da 8.24 metri timbrato a Hengelo. Nella capitale svedese vedremo all’opera anche Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta. La laziale ha firmato un doppio 4.53 nelle prime uscite dell’anno, la veneta riprenderà la propria marcia dopo l’eccellente nono posto ai Mondiali.

Sui 60 metri rivedremo sfrecciare anche Chituru Ali, tornato sabato scorso a Lodz con un doppio 6.63 dopo praticamente un anno di assenza dalle gare a causa di una serie di problemi fisici. Il comasco incrocerà soprattutto il danese Simon Hansen (6.58). Spazio anche per Anna Bongiorni (60 metri, dopo l’esordio in 7.29 di domenica scorsa ad Ancona), Alessandra Bonora (400 metri) e Giovanni Filippi (1500 metri).

Foto: Colombo/FIDAL