Atletica oggi, World Indoor Tour Belgrado 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 13 febbraio va in scena una tappa del World Indoor Tour di atletica leggera (livello silver, il secondo in termini di importanza). Il circuito internazionale itinerante al coperto sbarca a Belgrado (Serbia) per un tradizionale appuntamento da non perdere, con tante stelle del panorama mondiale pronte a cimentarsi in questo appuntamento di avvicinamento ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow).

Si incomincia alle ore 15.55 e si concluderà attorno alle ore 19.30. Spicca la presenza di Larissa Iapichino, desiderosa di mettersi in mostra nel salto in lungo dopo la vittoria di Sabadell e la rinuncia all’evento di Dusseldorf. In gara anche Veronica Besana sui 60 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del World Indoor Tour oggi a Belgrado. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv, prevista la diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR ATLETICA OGGI

Martedì 13 febbraio

15.55 Salto in alto (femminile)

16.00 60 metri (maschile), batterie

16.05 Salto in lungo (femminile)

16.21 60 metri (femminile), batterie

17.00 60 ostacoli (maschile)

17.15 60 ostacoli (femminile)

17.40 1500 metri (femminile)

17.50 800 metri (femminile), in serie

17.55 Salto in lungo (maschile)

18.10 400 metri (maschile), in serie

18.10 Getto del peso (maschile)

18.38 400 metri (femminile), in serie

19.10 60 metri (maschile), finale

19.17 60 metri (femminile), finale

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR ATLETICA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming:canale YouTube di European Athletics, gratis.

ITALIANI IN GARA OGGI

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Veronica Besana (60 ostacoli)