Calendario Mondiali tuffi grandi altezze 2024 oggi: orari 13 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Comincia oggi con i primi due round della gara femminile e di quella maschile i Mondiali di tuffi dalle grandi altezze a Doha. Non mancherà certamente lo spettacolo, con le donne che si tufferanno da un’altezza di 20 metri, mentre per gli uomini la piattaforma è messa a 27 metri.

Ci sono anche tre azzurri al via della competizione e l’obiettivo è quello di ottenere il miglior piazzamento possibile, magari cercando di migliorare il risultato di sei mesi fa a Fukuoka. In campo maschile ci saranno il diciannovenne Andrea Barnabà ed il 22enne Davide Baraldi, con entrambi che possono puntare ad un ingresso nella Top-10.

Tra le donne, invece, toccherà ad un’altra giovane, la 21enne Elisa Cosetti, bronzo agli Europei del 2022, che ha come obiettivo quello di fare meglio del nono posto ottenuto in Giappone.

La prima giornata dei Mondiali 2024 di tuffi dalle grandi altezze a Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport HD (gara maschile) ed in diretta streaming su RaiPlay3 (gara femminile). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma.

Martedì 13 febbraio (orari italiani)

09.02 Tuffi grandi altezze – Round 1-2 Gara femminile

12.02 Tuffi grandi altezze – Round 1-2 Gara maschile

AZZURRI IN GARA

Martedì 13 febbraio (orari italiani)

09.02 Tuffi grandi altezze – Gara femminile (Elisa Cosetti)

12.02 Tuffi grandi altezze – Gara maschile (Andrea Barnabà, Davide Baraldi)

PROGRAMMA MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING