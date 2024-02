Atletica, Massimo Stano marcia a Taicang: prima gara individuale dell’anno, sfida ai cinesi

Massimo Stano prenderà parte alla tappa di Taicang valevole per il World Athletics Race Walking Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante riservato alla marcia. Il Campione Olimpico della 20 km ha scelto questo appuntamento in Cina per testarsi a livello internazionale, con l’obiettivo di verificare il proprio stato di forma sulla stessa distanza che lo vedrà impegnato agli Europei di Roma a inizio giugno e alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate.

Si tratterà della prima gara individuale della stagione per il fuoriclasse pugliese, che per il momento si è cimentato soltanto nella staffetta di Modugno in coppia con Antonella Palmisano. Massimo Stano è in Cina da una settimana: nei primi giorni a Nanchino e da mercoledì, all’indomani del suo 32mo compleanno, a Taicang dove ha trovato un clima freddo e piovoso.

Accanto a lui alcuni cinesi allenati dal suo coach Patrizio Parcesepe, come il primatista nazionale Wang Kaihua e Xu Hao. Attesi in azione anche gli altri padroni di casa He Xianghong, Cui Lihong e Niu Wenchao oltre all’australiano Declan Tingay. Va ricordato che, proprio in questa località, Massimo Stano fu terzo nella 20 km dei Mondiali a squadre 2018.