Atletica, Lorenzo Simonelli: “Ci ho preso gusto: il record più bello, ho battuto gente che conta”

Lorenzo Simonelli non conosce più limiti e ritocca ulteriormente il suo record italiano sui 60 ostacoli. Dopo il 7.50 corso a Lodz e il 7.48 valso il titolo tricolore ad Ancona, il giovane talento laziale ha stampato un eccellente 7.46 al Meeting di Madrid, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Vittoria di enorme prestigio in un contesto di elevato valore per il nostro portacolori, ormai entrato in una nuova dimensione tra le barriere e sempre più temuto dagli avversari.

Lorenzo Simonelli si è issato all’ottavo posto nelle liste mondiali stagionali (dove comanda lo statunitense Grant Holloway con il record del mondo di 7.27) e ha fatto capire di poter essere un assoluto outsider per le medaglie ai Mondiali Indoor. Oggi si è lasciato alle spalle gli spagnoli Asier Martinez (7.50 per il Campione d’Europa dei 110 hs e bronzo iridato due anni fa) ed Enrique Llopis (7.51).

Lorenzo Simonelli ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Mi sono divertito ‘un botto’, il tifo mi ha gasato. Ormai ci ho preso gusto: è stato il più bello dei miei tre record perché sono riuscito a gestire bene ogni parte della gara, anche quando Belocian ha rischiato di prendermi sul primo ostacolo. È la migliore gara dell’anno e in vista dei Mondiali mi dà ancora più fiducia, perché ho battuto gente che conta”.