Atletica, Catalin Tecuceanu: “Volevo vedere 1:44, ora me la gioco con tutti. E il record di Fiasconaro…”

Catalin Tecuceanu si è reso protagonista di una prestazione ai limiti del sensazionale sugli 800 metri del Meeting di Madrid, ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). L’azzurro ha demolito il record italiano degli 800 metri,che settimana scorsa aveva compiuto ben 31 anni. Il 24enne veneto ha trionfato con l’eccellente tempo di 1:45.00, ovvero la miglior prestazione mondiale stagionale (ha ritoccato di dieci centesimi quanto fatto dal belga Eliott Crestan lo scorso 10 febbraio a Lievin).

Catalin Tecuceanu ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Non è banale quello che ho fatto, ma io ci credevo, era proprio questo il piano-gara: lo avevo detto a pochissime persone ma ero a Madrid per fare il record italiano. Me la immaginavo proprio così, anzi puntavo a vedere 1:44 sul tabellone e non 1:45. È un risultato che mi dà tantissima carica per i Mondiali indoor, mi dice che posso giocarmela con tutti, anche se so perfettamente che i campionati sono diversi rispetto ai meeting e si rimescola tutto”.

L’azzurro ha poi proseguito, parlando anche di un possibile sogno sugli 800 metri outdoor, dove il record nazionale di Marcello Fiasconato regge addirittura dall’ormai lontano 1973: “Il mese di raduno federale in Sudafrica con Pietro Arese e Simone Barontini è stato fondamentale, abbiamo lavorato veramente bene. È per la mia famiglia, per gli amici, per il mio coach. Superare il record di Fiasconaro all’aperto? Anche questo proposito lo tengo per me…”.