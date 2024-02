Atletica, Larissa Iapichino rinuncia a Dusseldorf. Definita la prossima gara di salto in lungo

Larissa Iapichino ha deciso di non prendere parte al Meeting di Dusseldorf, in programma domenica 4 febbraio. La fuoriclasse toscana ha rinunciato alla trasferta in Germania, che nella sua programmazione originaria doveva rappresentare la gara d’esordio stagionale nel salto in lungo.

La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, aveva poi cambiato idea e settimana scorsa aveva deciso di gareggiare a Sabadell (Spagna), vincendo con un balzo da 6.62 metri, misura con cui aveva sorpassato la padrona di casa Fatiama Diame all’ultimo tentativo.

Larissa Iapichino, che vanta un personale in sala di 6.97 metri e che nel 2023 vinse tre gare consecutive in Diamond League, tornerà in gara martedì 13 febbraio a Belgrado (Serbia). La 21enne, che aveva aperto la stagione con un test sui 60 metri (7.45 ad Ancona), sta proseguendo la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali Indoor, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo.

La rassegna iridata in sala sarà il primo grande evento di una stagione ricchissima, che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024 passando per gli Europei a Roma. La nostra portacolori ha concluso al quinto posto ai Mondiali di Budapest e ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista durante questa annata agonistica.