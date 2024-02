Atletica, nuova sfida tra Leonardo Fabbri e Zane Weir: duello in Germania, mondiale stagionale sullo sfondo

Zane Weir e Leonardo Fabbri sono instacabili e torneranno subito in gara dopo la spettacolare sfida andata in scena a Nordhausen domenica scorsa, quando l’italo-sudafricano ha spedito il peso a 21.84 metri siglando la miglior prestazione mondiale stagionale e il toscano si è fermato a 21.67 metri. La prova in Germania ha dimostrato l’eccellente stato di forma dei due azzurri, che si rimetteranno in gioco domenica 4 febbraio a Rochlitz (in Sassonia, dunque sempre in terra teutonica).

Sarà la terza gara stagionale per Leonardo Fabbri, vice campione del mondo con la bordata da 22.34 metri a Budapest, che ha vinto a Lodz sabato scorso. Secondo appuntamento dell’anno per Zane Weir, Campione d’Europa indoor che nel 2023 fu capace di un altisonante 22.44 metri all’aperto.

I nostri portacolori del getto del peso cercheranno nuove risposte importanti lungo il cammino di avvicinamento ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow), primo appuntamento di una stagione che culminerà con gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. A Rochlitz l’avversario principale degli azzurri sarà il sudafricano Kyle Blignaut, uomo da 21.21 metri in carriera.