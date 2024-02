Atletica, Federico Riva fantastico a Miramas! Record italiano sui 1500 soffiato ad Arese

Giornata eccezionale per l’atletica italiana. Dopo la misura eccezionale raggiunta da Andy Diaz nel salto triplo al debutto stagionale, anche Federico Riva si è messo in luce nel Meeting internazionale di Miramas, in Francia.

Riva ha spinto ulteriormente più avanti il record italiano di Arese di sabato scorso a Padova sui 1500 metri: arriva secondo nella sua gara e porta il record da 3.37.03 a 3.36.74, primo italiano sotto i 3.37 al coperto nella storia. Il 23enne aveva avvicinato il record già nella scorsa stagione con il personale di 3:37.36 a Karlsruhe e rilancia le proprie ambizioni a livello internazionale, dopo aver indossato la maglia azzurra nelle ultime due edizioni degli Europei indoor a Torun nel 2021 e Istanbul nel 2023. L’azzurro è arrivato dietro a Mphahele, vincitore dei 1500.